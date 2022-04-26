Джонсон не думает, что Путин пойдет на применение тактического ядерного оружия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник, что не ожидает, что президент России Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие в Украине, если столкнется с новыми военными неудачами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

По мнению Джонсона, у Путина достаточно политического пространства и поддержки в России, чтобы отступить и уйти из Украины.

Отвечая на вопрос, ожидает ли он, что Путин подумает об использовании тактического ядерного оружия, если потерпит больше военных неудач в Украине, британский премьер сказал, что не думает, что это произойдет.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия прибегает к угрозам ядерного оружия из-за неудач в войне против Украины.

О ядерных угрозах РФ читайте разговор редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко и директора New Geopolitics Research Network Михаила Самуся - "Для РФ тактическое ядерное оружие – просто инструмент со сценарием нападения на НАТО".