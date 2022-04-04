Прем’єр Польщі назвав країну-"гальмо" санкцій ЄС проти Росії

Німеччина є головною перешкодою на шляху до введення більш жорстких санкцій проти Росії, заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Про це він сказав під час пресконференції у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN 24.

Він озвучив свою заяву після того, як прем’єр-міністр Віктор Орбан переміг на національних виборах у неділю попри критику через недостатньо жорстку позицію щодо російської агресії в Україні.

"Це четверта перемога поспіль, найвища перемога із конституційною більшістю. Демократичні вибори треба поважати. У Європі ситуація дуже проста, це видно на Європейській раді. Будь-хто, хто читає стенограми, чудово знає, що Німеччина є головним гальмом санкцій", - сказав Моравецький.

Глава польського уряду також виступив за створення міжнародної комісії для розслідування подій у Бучі і інших районах Київщини, які він називає геноцидом.

Як повідомлялося, посли ЄС у середу обговорять розширення санкцій проти Росії, серед яких можливість ембарго на російські енергоносії.