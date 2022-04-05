У Конгресі США вимагають від Байдена дати Україні більше ракет, літаки і протикорабельні ракети

Двопартійна група з понад трьох десятків законодавців наполягає на тому, щоб адміністрація Байдена розширила озброєння, яке надається українським військовим.

Про це йдеться у листі законодавців, який має у своєму розпорядженні CNN, передає "Європейська правда".

Лист, надісланий президенту Джо Байдену в понеділок, містить заклик надати Україні більше озброєнь, включаючи ракети класу "земля-повітря" великої дальності, винищувачі та протикорабельні ракети. Законодавці кажуть, що їхній запит ґрунтується на списку побажань, який українські чиновники надали минулого тижня на Капітолійському пагорбі.

Прохання законодавців також включає збільшення поставок протиповітряних і протитанкових ракет Stinger, які в Україні закінчуються, а також безпілотників, які мають більшу дальність, щоб Україна могла "краще порушувати російські лінії постачання та протидіяти російській тактиці облоги, особливо на Сході України".

"Ми визнаємо, що Сполучені Штати та їх союзники та партнери вже надали значну військову допомогу у відповідь на російське вторгнення, включаючи частину від 13,6 мільярдів доларів надзвичайного фінансування через законопроєкт про загальні асигнування на 2022 фінансовий рік", — пишуть законодавці.

"Однак українці чітко розуміють, що для перемоги України у цій війні потрібно зробити більше" - йдеться у листі.

Адміністрація Байдена заявила, що союзники США та НАТО надають Україні зброю з історичною швидкістю. Держсекретар Ентоні Блінкен заявив у неділю в ефірі CNN, що незабаром в Україні буде 10 систем протитанкової зброї на кожен російський танк на території України.

Американські чиновники підкреслили, що надають українцям зброю, яку вони можуть використовувати, припускаючи, що деякі запити, як-от винищувачі, не є такими практичними, як інші потреби.

Проте законодавці стверджують, що в Україні закінчується кількість винищувачів. "В Україні більш ніж достатньо пілотів, навчених керувати додатковими літаками, якщо вони будуть ними забезпечені", – йдеться у листі.

"Додаткова авіація також дозволить українським силам забезпечити більш адекватну оборону таких міських районів, як Харків і Маріуполь, де внаслідок російських атак були численні цивільні жертви" - заявляють законодавці.

Раніше у Пентагоні розповіли, що на минулих вихідних в Україну прибула частина загального пакету військової допомоги США вартістю $800 млн.