У посольства РФ в Ірландії закінчується опалення та гаряча вода: бізнес відмовляється працювати з ними

Посольство РФ в Ірландії намагається дістати за межами столиці 3 тисячі літрів пального на опалення будівлі, оскільки компанії Дубліна відмовляються обслуговувати російських дипломатів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Irish Mirror.

Російське посольство звернулося до ірландського уряду з проханням про допомогу, оскільки у них не вистачає палива для гарячої води та опалення.

Джерело нафтової компанії повідомило: "Росіяни у відчаї і шукають 3000 літрів мазуту якомога швидше. Вони готові здійснити повну оплату перед доставкою. Питання не в грошах, вони готові заплатили будь-яку суму".

"У них закінчується пальне, і до вихідних залишалося мало мазуту або взагалі не залишилося. Посольство намагалося отримати пальне у кількох нафтових компаній в Дубліні, а потім спробувало знайти постачальників у передмістях та прилеглих районах" – додали в компанії, яка після консультації з керівництвом також відмовилася відправляти паливо через варварські вбивства в Україні.

Посольство Росії відмовилося повідомити, чи забезпечило воно достатні поставки мазуту.

На запитання про ситуацію віцепрем'єр Ірландії Лео Варадкар відповів: "Співчуття до російського уряду, російського посольства у мене немає".

Наразі уряд Ірландії перевіряє, чи зобов’язаний він втрутитися і допомогти посольству відповідно до Віденської конвенції. Але джерела кажуть, що міністерство закордонних справ "насправді не може змусити компанії обслуговувати росіян".

Росіяни назвали "дискримінаційною" відмову багатьох нафтових компаній постачати паливо. Лист було надіслано посольством до МЗС Ірландії 22 березня.

Минулого тижня чотирьом високопоставленим чиновникам російського посольства в Ірландії було запропоновано залишити країну, оскільки "їхня діяльність не відповідає міжнародним стандартам дипломатичної поведінки".