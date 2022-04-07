Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У посольства РФ в Ирландии заканчивается отопление и горячая вода: бизнес отказывается с ним работать

Четверг, 7 апреля 2022, 10:29

Посольство РФ в Ирландии пытается достать за пределами столицы 3 тысячи литров горючего на отопление здания, поскольку компании Дублина отказываются обслуживать российских дипломатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Irish Mirror.

Российское посольство обратилось в ирландское правительство с просьбой о помощи, поскольку у них не хватает топлива для горячей воды и отопления.

Источник в нефтяной компании сообщил: "Россияне в отчаянии и ищут 3000 литров мазута как можно скорее. Они готовы произвести полную оплату перед доставкой. Вопрос не в деньгах, они готовы заплатить любую сумму".

"У них заканчивается горючее, и до выходных оставалось мало мазута или вообще не осталось. Посольство пыталось получить горючее у нескольких нефтяных компаний в Дублине, а затем попыталось найти поставщиков в пригородах и близлежащих районах", – добавили в компании, которая после консультаций с руководством также отказалась отправлять топливо из-за варварских убийств в Украине.

Посольство России отказалось сообщить, обеспечило ли оно достаточные поставки мазута.

На вопрос о ситуации вице-премьер Ирландии Лео Варадкар ответил: "Сочувствия к российскому правительству, российскому посольству у меня нет".

В настоящее время правительство Ирландии проверяет, обязано ли оно вмешаться и помочь посольству в соответствии с Венской конвенцией. Но источники говорят, что Министерство иностранных дел "на самом деле не может заставить компании обслуживать россиян".

Россияне назвали "дискриминационным" отказ многих нефтяных компаний поставлять топливо. Письмо было отправлено посольством в МИД Ирландии 22 марта.

На прошлой неделе четырем высокопоставленным чиновникам российского посольства в Ирландии было предложено покинуть страну, поскольку "их деятельность не отвечает международным стандартам дипломатического поведения".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Ирландия

Статьи

Подготовиться к неизбежному: почему Запад уже сейчас должен обсуждать распад РФ

Распад России становится неизбежным, и если Запад не будет к этому готов, то последствия будут трагическими (укр.)
7 апреля 2022 — Юрай Месик, общественный и политический деятель, аналитик (Словакия)

Помощь врагу: какие последствия будет иметь новый конфликт между Киевом и Тбилиси

Киев обвиняет Тбилиси в помощи РФ в обходе западных санкций. Последствия этого скандала могут надолго испортить отношения между странами (укр.)
6 апреля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Президент ПАСЕ: В Украине говорят, что я пророссийский, но у меня другая позиция

"Сейчас Европа заканчивается на российской границе... Не вижу причин, почему успех Украины невозможен. Но нужны невероятные усилия, чтобы это воплотить"
6 апреля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда