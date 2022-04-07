У посольства РФ в Ирландии заканчивается отопление и горячая вода: бизнес отказывается с ним работать

Посольство РФ в Ирландии пытается достать за пределами столицы 3 тысячи литров горючего на отопление здания, поскольку компании Дублина отказываются обслуживать российских дипломатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Irish Mirror.

Российское посольство обратилось в ирландское правительство с просьбой о помощи, поскольку у них не хватает топлива для горячей воды и отопления.

Источник в нефтяной компании сообщил: "Россияне в отчаянии и ищут 3000 литров мазута как можно скорее. Они готовы произвести полную оплату перед доставкой. Вопрос не в деньгах, они готовы заплатить любую сумму".

"У них заканчивается горючее, и до выходных оставалось мало мазута или вообще не осталось. Посольство пыталось получить горючее у нескольких нефтяных компаний в Дублине, а затем попыталось найти поставщиков в пригородах и близлежащих районах", – добавили в компании, которая после консультаций с руководством также отказалась отправлять топливо из-за варварских убийств в Украине.

Посольство России отказалось сообщить, обеспечило ли оно достаточные поставки мазута.

На вопрос о ситуации вице-премьер Ирландии Лео Варадкар ответил: "Сочувствия к российскому правительству, российскому посольству у меня нет".

В настоящее время правительство Ирландии проверяет, обязано ли оно вмешаться и помочь посольству в соответствии с Венской конвенцией. Но источники говорят, что Министерство иностранных дел "на самом деле не может заставить компании обслуживать россиян".

Россияне назвали "дискриминационным" отказ многих нефтяных компаний поставлять топливо. Письмо было отправлено посольством в МИД Ирландии 22 марта.

На прошлой неделе четырем высокопоставленным чиновникам российского посольства в Ирландии было предложено покинуть страну, поскольку "их деятельность не отвечает международным стандартам дипломатического поведения".