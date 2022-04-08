Активісти принесли під посольство РФ у Лондоні "трофеї російських військових" - пательні, праски, одяг

Кілька десятків активістів провели акцію під посольством Росії у Лондоні, прийшовши туди з речима, які часто бачать серед "трофеїв" російських військових, награбованих у домівках цивільних мешканців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє посольство України у Британії.

"Російські військові крадуть в українців буденні речі, як кросівки, праски, пательні, фени, одяг. Мешканці Лондона принесли під посольство РФ усі ці речі, яких росіяни так хочуть", - інформує посольство у Twitter.

Russians have been stealing from Ukrainian people some common stuff like sneakers, irons, frying pans, hairdryers, and clothes. Londoners brought to @RussianEmbassy all these things which russians are desiring madly.



Keep them to you and follow the russian warship. pic.twitter.com/gIlI7VWhV5 — Embassy of Ukraine to the UK (@UkrEmbLondon) April 8, 2022

На фото з акції можна бачити, що присутні щонайменш два десятки людей.

Крім речей, активісти принесли плакати "Зупиніть Путіна", "Кривавий Путін", "Тисніть на Росію якнайбільше", "Путін, пішов геть! Воюйте зі зміною клімату, а не людьми", "Коли я закриваю очі - бачу вбитих у Бучі", "Російські військові - гвалтівники", прапори України та Грузії, символічні дерев'яні хрести.

Нагадаємо, раніше у Вільнюсі воду у ставку навпроти посольства РФ пофарбували у колір крові.

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