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Активисты принесли под посольство РФ в Лондоне "трофеи российских военных" - сковородки, утюги, одежду

фото
Пятница, 8 апреля 2022, 15:58

Несколько десятков активистов провели акцию под посольством России в Лондоне, придя туда с вещами, которые часто видели среди "трофеев" российских военных, награбленных в домах украинцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает посольство Украины в Британии.

"Российские военные воруют у украинцев обычные вещи: кроссовки, утюги, сковородки, фены, одежду. Жители Лондона принесли под посольство РФ все эти вещи, которых россияне так хотят. Пусть забирают себе и убираются по маршруту русского военного корабля", - информирует посольство в Twitter.

На фото с акции можно видеть не менее двух десятков человек.

 

Кроме вещей, активисты принесли плакаты "Остановите Путина", "Кровавый Путин", "Давите на Россию больше", "Путин, пошел вон! Воюйте с изменением климата, а не людьми", "Когда я закрываю глаза - вижу убитых в Буче", "Русские военные – насильники", флаги Украины и Грузии, символические деревянные кресты.

 

Напомним, ранее в Вильнюсе воду в пруду напротив посольства РФ окрасили в цвет крови.

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