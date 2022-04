Активисты принесли под посольство РФ в Лондоне "трофеи российских военных" - сковородки, утюги, одежду

Несколько десятков активистов провели акцию под посольством России в Лондоне, придя туда с вещами, которые часто видели среди "трофеев" российских военных, награбленных в домах украинцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает посольство Украины в Британии.

"Российские военные воруют у украинцев обычные вещи: кроссовки, утюги, сковородки, фены, одежду. Жители Лондона принесли под посольство РФ все эти вещи, которых россияне так хотят. Пусть забирают себе и убираются по маршруту русского военного корабля", - информирует посольство в Twitter.

Russians have been stealing from Ukrainian people some common stuff like sneakers, irons, frying pans, hairdryers, and clothes. Londoners brought to @RussianEmbassy all these things which russians are desiring madly.



Keep them to you and follow the russian warship. pic.twitter.com/gIlI7VWhV5