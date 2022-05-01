Німеччина постачатиме танки до України тільки разом з іншими державами

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц захищає свою позицію щодо не постачання до України танків, однак не виключає, що це станеться згодом.

Про це він заявив у інтерв’ю виданню Bild am Sonntag.

Канцлер, який перебуває під тиском через нерішучість Німеччини у питанні постачання зброї, не планує змінювати позицію навіть попри те, що його політичні рейтинги через це падають. Він пояснив, що не вважає можливим керуватися рейтингами у питаннях війни і миру та ще раз повторив, що обережність пов’язана з тим, що його уряд боїться початку війни НАТО з РФ.

Утім він не виключив, що згодом Берлін може швидко дати дозвіл на постачання нової зброї, про яку просить Київ. "Я швидко приймаю свої рішення – і координую їх з нашими союзниками. Але я з підозрою ставлюся до поспішних дій і односторонніх дій Німеччини", -заявив він.

Як відомо, Київ просить Берлін про постачання танків Leopard

"Шольц дав зрозуміти, що до тих пір, поки Америка та інші союзники не надсилатимуть в Україну західні бойові танки, Німеччина також не буде", - прокоментувало видання свою розмову з канцлером, додавши, що Шольц твердо впевнений у правильності принципу "всі або ніхто" стосовно продажі зброї Україні.

Наразі жодна держава НАТО не анонсувала передачу Україні новітніх танків, але Польща передала Україні 200 танків Т-72.

Німеччина наразі надсилає до Києва протитанкові засоби та ракети класу "земля-повітря", віднедавна дозволила поставку Україні зенітних САУ Gepard, однак не хоче доставляти самохідні гаубиці, танки, винищувачі та військові кораблі.

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