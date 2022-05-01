Германия будет поставлять танки в Украину только вместе с другими государствами

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц защищает свою позицию по поводу не поставки в Украину танков, однако не исключает, что это произойдет впоследствии.

Об этом он заявил в интервью изданию Bild am Sonntag.

Канцлер находится под давлением из-за нерешительности Германии в вопросе поставки оружия, но не планирует менять позицию даже несмотря на то, что его политические рейтинги из-за этого падают. Он пояснил, что не считает возможным руководствоваться рейтингами по вопросам войны и мира и еще раз повторил, что осторожность связана с тем, что его правительство боится начала войны НАТО с РФ.

Впрочем, он не исключил, что впоследствии Берлин может быстро дать разрешение на поставку нового оружия, о котором просит Киев. "Я быстро принимаю свои решения – и координирую их с нашими союзниками. Но я с подозрением отношусь к поспешным действиям и односторонним действиям Германии", - заявил он.

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"Шольц дал понять, что до тех пор, пока Америка и другие союзники не будут посылать в Украину западные боевые танки, Германия тоже не будет", - прокомментировало издание свой разговор с канцлером, добавив, что Шольц твердо уверен в правильности принципа "все или никто " о продаже оружия Украине.

Пока ни одно государство НАТО не анонсировало передачу Украине новейших танков, но Польша передала Украине 200 танков Т-72.

Германия сейчас посылает в Киев противотанковые средства и ракеты класса "земля-воздух", недавно разрешила поставку Украине зенитных САУ Gepard, однако не хочет передавать самоходные гаубицы, танки, истребители и военные корабли.

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