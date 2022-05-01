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Екс-командувач НАТО закликав позбавити Росію прав у Радбезі ООН

Неділя, 1 травня 2022, 22:14

Канада та її союзники повинні працювати над тим, щоби позбавити Росію чинної ролі в Раді Безпеки ООН.

Про це, як повідомляє ЄвроПравда, заявив у ефірі канадського телешоу The West Block ексголовнокомандувач об’єднаними силами НАТО Філіп Брідлав.

Брідлав, який в 2013-2016 році, обіймав цю посаду, заявив, що Росію треба вигнати з G20, але і цим не обмежуватися. "Нам потрібно усунути Росію зі світової арени через те, як вони ведуть цю війну", заявив американський генерал, колишній Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі.

"Зараз дехто каже, що ми не можемо виключити Росію з Ради Безпеки ООН. Чому ні? Якщо зараз не час, якщо це не спосіб змінити це – то ганьба нам за те, що ми не спробували", – сказав Брідлав.

Колишній натівський посадовець не вперше виступає за радикальні дії. У березні він висловився за безпольотну зону над Україною.

Він також не перший закликає вирішити питання вето РФ в РБ ООН. Глава МЗС Латвії закликав реформувати Радбез ООН через Росію.

Детально про цю можливість дивіться тут: "Росія фальсифікує своє членство в ООН та Радбезі?"

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ООН Росія

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