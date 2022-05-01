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Экс-командующий НАТО призвал лишить Россию прав в Совбезе ООН

Воскресенье, 1 мая 2022, 22:14

Канада и ее союзники должны работать над тем, чтобы лишить Россию нинешней роли в Совете Безопасности ООН.

Об этом, как сообщает ЕвроПравда, заявил в эфире канадского телешоу The West Block эксглавнокомандующий объединенными силами НАТО Филипп Бридлав.

Бридлав, который в 2013-2016 году занимал этот пост, заявил, что Россию нужно выгнать из G20, но и этим не ограничиваться. "Нам нужно устранить Россию с мировой арены из-за того, как они ведут эту войну", заявил американский генерал, бывший Верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе.

"Сейчас некоторые говорят, что мы не можем исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Почему нет? Если сейчас не время, если это не способ изменить что-то, то позор нам за то, что мы не попробовали", – сказал Бридлав.

Бывший натовский чиновник не впервые выступает за радикальные действия. В марте он высказался за бесполетную зону над Украиной.

Он также не первый призывает решить вопрос вето РФ в СБ ООН. Глава МИД Латвии призвал реформировать Совбез ООН через Россию.

Подробно об этой возможности смотрите здесь: "Россия фальсифицирует свое членство в ООН и Совбезе?"

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ООН Россия

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