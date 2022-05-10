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Зеленський у мальтійському парламенті розповів, як Мальта може підтримати Україну

Вівторок, 10 травня 2022, 18:17

Президент України Володимир Зеленський у виступі в мальтійському парламенті закликав Мальту підтримати нафтове ембарго проти Росії, а також скасувати привілеї для громадян Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Він наголосив, що ембарго на російську нафту і нафтопродукти - необхідна умова для припинення російського вторгнення в Україну.

"Я знаю, що для вас, а також для деяких інших європейських країн, це чутлива тема. Враховуючи, що судна під вашим прапором використовуються для транспортування зокрема і російської нафти. Але кожен долар і кожне євро, які ви можете заробити на цьому, будуть перекриті дуже значними і болісними втратами, якщо все ж таки не вдасться зупинити продовольчу кризу – а отже, і міграційну кризу – і якщо російське вторгнення піде далі в Європу", - зазначив Володимир Зеленський

Він також закликав Мальту скасувати діючі привілеї для громадян РФ. "починаючи від золотих паспортів і закінчуючи подвійним громадянством".

"Не дозволяйте використовувати себе і свій острів. Перевіряйте – хто з росіян намагається сховатись, використовуючи вашу юрисдикцію. Блокуйте нерухомість, яхти і рахунки, які належать росіянам. Діяльність російських ІТ і блокчейн-компаній. Російські пропагандистські канали. Це в Росії вже давно – у більшості – не просто бізнес, а структури, повʼязані з агресивною російською державою… Щоб свобода вистояла – кожен має зробити свій внесок", - заявив президент. 

Зеленський також поправив спікера парламенту, який назвав війну "конфліктом". 

"У нас не "конфлікт" - це війна. Зараз говорять не слова, а бомби. Це Росія вторглася на нашу землю, вони вбивають нас", - зауважив він. 

Як пише Times of Malta, прем’єр Роберт Абела запевнив, що Мальта буде підтримувати Україну у ЄС і на всіх міжнародних майданчиках. Він також пообіцяв нелетальне обладнання та допомогу медикаментами.

Прем’єр додав, що Мальта вже заморозила можливість отримання "золотих паспортів" громадянами РФ і Білорусі та відкликала громадянства одного з громадян РФ, який опинився під санкціями.

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Війна з РФ Зеленський Мальта

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