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Зеленский в мальтийском парламенте рассказал, как Мальта может поддержать Украину

Вторник, 10 мая 2022, 18:17

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении в мальтийском парламенте призвал Мальту поддержать нефтяное эмбарго против России, а также упразднить привилегии для граждан России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты – необходимое условие для прекращения российского вторжения в Украину.

"Я знаю, что для вас, а также для некоторых других европейских стран это чувствительная тема. Учитывая, что суда под вашим флагом используются для транспортировки в том числе и российской нефти. Но каждый доллар и каждое евро, которые вы можете заработать на этом, будут перекрыты очень значительными и болезненными потерями, если все же не удастся остановить продовольственный кризис – а значит, и миграционный кризис – и если российское вторжение пойдет дальше в Европу", - отметил Владимир Зеленский.

Он также призвал Мальту отменить действующие привилегии для граждан РФ, "начиная от золотых паспортов и заканчивая двойным гражданством".

"Не позволяйте использовать себя и свой остров. Проверяйте, кто из россиян пытается спрятаться, используя вашу юрисдикцию. Блокируйте недвижимость, яхты и счета, принадлежащие россиянам, которые в большинстве – не просто бизнес, а структуры, связанные с агрессивным российским государством… Чтобы свобода выстояла – каждый должен внести свой вклад", - заявил президент.

Зеленский также поправил спикера парламента, назвавшего войну "конфликтом".

"У нас не "конфликт" – это война. Сейчас говорят не слова, а бомбы. Это Россия вторглась на нашу землю, они убивают нас", – заявил он.

Как пишет Times of Malta, премьер Роберт Абела заверил, что Мальта будет поддерживать Украину в ЕС и на всех международных площадках. Он также пообещал нелетальное оборудование и помощь медикаментам.

Премьер добавил, что Мальта уже заморозила возможность получения "золотых паспортов" для граждан РФ и Беларуси и отозвала гражданство одного из граждан РФ, оказавшегося под санкциями.

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Война с РФ Зеленский Мальта

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