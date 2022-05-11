У партії Шольца виступили за прискорений вступ України в ЄС

Кілька політиків правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини висловилися за прискорену процедуру членства України в ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Це не допомагає Україні, якщо ми зараз говоримо про десятиліття. Це країна у стані війни, яка потребує заохочення. Ось де перспектива може бути корисною ", - сказав голова комітету із закордонних справ Бундестагу Міхаель Рот.

Приєднання до ЄС – це "довгий і важкий шлях, про який, безперечно, знають українські друзі", зазначив він.

Віцепрезидент Європейського парламенту Катаріна Барлі, також член СДПН, сказала, що час вступу України передбачити важко: "Ніхто не вимагає прийняти Україну завтра". Проте, за її словами, важливо дати сигнал: "Ми хочемо, щоб Україна приєдналася до ЄС, і ми робимо все, що в наших силах, щоб їх підтримати". Це також було "неймовірно важливо" як сигнал підтримки народу України, сказала вона.

Для вступу до ЄС Україна повинна спершу відповідати всім критеріям вступу, зазначила Барлі.

"Ми мали досвід того, що відбувається, коли ми приймаємо країни, які ще не зовсім досягли потрібного рівня. Так було, наприклад, з Болгарією та Румунією. Після того, як країни приєдналися, важко вийти на той рівень, який нам насправді потрібен" - сказала вона.

Тому, за її словами, важливо підтримати Україну в необхідних процесах змін.

Нагадаємо, спікерка Бундестагу Бербель Бас після візиту до Києва виступила за прискорення процесу надання членства в ЄС Україні.