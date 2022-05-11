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В партии Шольца выступили за ускоренное вступление Украины в ЕС

Среда, 11 мая 2022, 13:33

Несколько политиков правящей Социал-демократической партии Германии высказались за ускоренную процедуру членства Украины в ЕС.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Spiegel.

"Это не помогает Украине, если мы сейчас говорим о десятилетиях. Это страна в состоянии войны, которая нуждается в поощрении. Вот где перспектива может быть полезна", - сказал глава комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот.

Присоединение к ЕС – это "длинный и трудный путь, о котором, безусловно, знают украинские друзья", отметил он.

Вице-президент Европейского парламента Катарина Барли, также член СДПГ, сказала, что время вступления Украины предусмотреть сложно: "Никто не требует принять Украину завтра". Однако, по ее словам, важно дать сигнал: "Мы хотим, чтобы Украина присоединилась к ЕС, и мы делаем все, что в наших силах, чтобы ее поддержать". Это также было "невероятно важным" как сигнал поддержки народа Украины, сказала она.

Для вступления в ЕС Украина должна сначала отвечать всем критериям вступления, отметила Барли.

"Мы имели опыт того, что происходит, когда мы принимаем страны, которые еще не совсем достигли нужного уровня. Так было, например, с Болгарией и Румынией. После того как страны присоединились, трудно выйти на тот уровень, который нам действительно нужен" – сказала она.

Поэтому, по ее словам, важно поддержать Украину в необходимых изменениях.

Напомним, спикер Бундестага Бербель Бас после визита в Киев выступила за ускорение процесса предоставления членства в ЕС Украине.

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Вступление в ЕС Германия

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