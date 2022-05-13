Україна може бути в ЄС швидше, ніж за 10 років - Клімкін

Колишній міністр закордонних справ Україні Павло Клімкін вважає реальним шанс для України вступити до ЄС менше ніж за 10 років.

Таку думку він висловив в інтерв’ю "Європейській правді".

"Я це пояснював одному німецькому колезі, який зараз в коаліції. Він мені: "Ні-ні, не вийде, от подивись, я схему намалюю". Я відповів: "Все, припиняємо малювати схеми і просто побудуємо проєкт "Україна в ЄС менше, ніж за 10 років". Він погодився, що це, можливо, є правильним шляхом", - сказав Клімкін.

Ексглава МЗС підкреслив, що в ключових європейських столицях розуміння, що Україна має стати членом ЄС, стало в рази більше, ніж було до війни, але цього ще недостатньо.

"Тому зараз буде багато маніпуляцій про "замінники членства", на кшталт таких, як Макрон пропонує - об’єднати Британію, Україну, когось ще… Хоча в Лондоні з цього сміються", - зауважив Павло Клімкін.

Він назвав такі ідеї "трохи смішними", відзначивши, що "замінники" членства України в ЄС можуть призвести до того, що "єдиної Європи може взагалі не бути".

Як повідомлялося, глави держав та урядів країн ЄС обговорять заявку України на вступ до Європейського Союзу на саміті у червні.

Дивіться інтерв’ю повністю: Клімкін: чому Байден не підписував ленд-ліз, що зміниться на фронті, як вступити до ЄС за 10 років