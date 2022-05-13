Украина может быть в ЕС быстрее, чем через 10 лет – Климкин

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает реальным шанс для Украины вступить в ЕС менее чем за 10 лет.

Такое мнение он высказал в интервью "Европейской правде".

"Я это объяснял одному немецкому коллеге, который сейчас в коалиции. Он мне: "Нет-нет, не получится, вот посмотри, я схему нарисую". Я ответил: "Все, прекращаем рисовать схемы и просто построим проект "Украина в ЕС меньше, чем через 10 лет". Он согласился, что это, возможно, правильный путь", - сказал Климкин.

Экс-глава МИД подчеркнул, что в ключевых европейских столицах понимания, что Украина должна стать членом ЕС, стало в разы больше, чем было до войны, но этого недостаточно.

"Поэтому сейчас будет много манипуляций о "заменителях членства", вроде таких, как Макрон предлагает – объединить Британию, Украину, кого-то еще… Хотя в Лондоне над этим смеются", - заметил Павел Климкин.

Он назвал такие идеи "немного смешными", отметив, что "заменители" членства Украины в ЕС могут привести к тому, что "единой Европы может вообще не быть".

Как сообщалось, главы государств и правительств стран ЕС обсудят заявку Украины на вступление в Европейский Союз на саммите в июне.

Смотрите интервью полностью: Климкин: почему Байден не подписывал ленд-лиз, что изменится на фронте, как вступить в ЕС за 10 лет