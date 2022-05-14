У Сербії стверджують, що визнання Косово відкликали ще 4 країни

Ще чотири країни відкликали своє визнання незалежної держави Косово.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на RTS, таку заяву зробив після термінового засідання Ради національної безпеки Сербії міністр закордонних справ Нікола Селакович.

Зокрема, він повідомив, що передав президенту Александару Вучичу ноти чотирьох країн, які відкликали визнання Косово і Метохії, проте не назвав назви цих країн.

"Рада національної безпеки уповноважила президента Вучича інформувати широку громадськість про країни, про які йде мова, коли він вважатиме це за необхідне", - сказав Селакович.

Засідання Радбезу Сербії відбулося після того, як Косово подало заяву на вступ до Ради Європи.

Нагадаємо, 12 травня міністр закордонних справ Косова Доніка Гервалла повідомила про завершення офіційної процедури з подачі заявки на вступ до Ради Європи.

У відповідь президент Сербії Александр Вучич скликав термінове засідання Ради національної безпеки на п’ятницю, заявивши, що Приштина порушила низку домовленостей.

Мова йде про підписану у 2020 році у Вашингтоні угоду, за якою Сербія протягом року не домагається відкликання визнань незалежності Косова, а Косово не подає заявки на вступ у міжнародні організації. Термін дії цієї угоди вже сплив.

Нагадаємо, Косово проголосило незалежність від Сербії в 2008 році, через дев'ять років після того, як бомбардування Белграда поклало край жорстокій війні проти етнічних албанців Косова режимом Слободана Милошевича в період з 1998 по 1999 рік.

Белград все ще відмовляється визнати незалежність Приштини і намагається перешкодити тому, щоб Косово стало кандидатом на вступ в ЄС, приєдналася до ЮНЕСКО і стало членом НАТО.