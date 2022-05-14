В Сербии утверждают, что признание Косово отозвали еще 4 страны.

Еще четыре страны отозвали свое признание независимого государства Косово.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на R, такое заявление сделал после экстренного заседания Совета национальной безопасности Сербии министр иностранных дел Никола Селакович.

В частности, он сообщил, что передал президенту Александру Вучичу ноты четырех стран, отозвавших признание Косово и Метохии, однако не назвал названия этих стран.

"Совет национальной безопасности уполномочил президента Вучича информировать широкую общественность о странах, о которых идет речь, когда он сочтет это необходимым", - сказал Селакович.

Заседание Совбеза Сербии состоялось после того, как Косово подало заявление на вступление в Совет Европы.

Напомним, 12 мая министр иностранных дел Косово Доника Гервалла сообщила о завершении официальной процедуры по подаче заявки на вступление в Совет Европы.

В ответ президент Сербии Александр Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности на пятницу, заявив, что Приштина нарушила ряд договоренностей.

Речь идет о подписанном в 2020 году в Вашингтоне соглашении, по которому Сербия в течение года не добивается отзыва признаний независимости Косово, а Косово не подает заявки на вступление в международные организации. Срок действия этого соглашения уже истек.

Напомним, Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, спустя девять лет после того, как бомбардировка Белграда положила конец жестокой войне против этнических албанцев Косово режимом Слободана Милошевича в период с 1998 по 1999 год.

Белград все еще отказывается признать независимость Приштины и пытается помешать тому, чтобы Косово стало кандидатом на вступление в ЕС, присоединилось к ЮНЕСКО и стало членом НАТО.