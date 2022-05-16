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Угорський парламент переобрав Орбана прем’єром

Понеділок, 16 травня 2022, 16:31

Парламент Угорщини переобрав Віктора Орбана на посаді прем’єр-міністра.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал HVG.hu.

За переобрання Орбана проголосували 133 депутати, проти були 27, ніхто не утримався.

Після цього Орбан склав присягу – вже вп’яте.

У своїй промові він згадав про нібито втручання України у виборчу кампанію в Угорщині, а також про війну РФ проти України і санкції.

Він чітко дав зрозуміти: Україна під ударом, Росія нападає, тому уряд сприяє гуманітарним операціям з українськими біженцями.

"Це все попри те, що закарпатські угорці зазнали попередніх порушень їх прав. Ми також закрили очі на те, що президент України втрутився у виборчу кампанію" - зазначив Орбан.

Також він заявив, що в в інтересах європейської єдності Угорщина не буде перешкоджати санкціям, поки вони не перетнуть червону лінію самооборони угорської економіки, якщо вони не загрожуватимуть енергетичній безпеці.

"НАТО не повинен переходити від оборонного альянсу до військового" - заявив також він.

"Ця війна не повинна була розпочатися", — зазначив Орбан, який сказав, що війну легко почати, але важко закінчити, і він не засобів у Європи, щоб прискорити кінець війни. За його словами, санкції не можуть поставити Росію на коліна.

Раніше, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина не отримувала жодних нових серйозних пропозицій щодо нафтових санкцій проти Росії після візиту президентки Єврокомісії до Будапешта на початку травня.

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