Словаччина наполягатиме, щоб ЄС звільнив її від ембарго на закупівлю російської нафти

Словаччина наполягатиме на звільненні від ембарго на закупівлю російської нафти, якщо вона стане об'єктом нових санкцій ЄС проти Росії.

Про це заявив міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік після міністерської зустрічі ЄС у Брюсселі, пише "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

На Росію припадає 25% імпорту нафти до ЄС, але ця частка сильно варіюється для різних країн. У той час, як Бельгія, наприклад, імпортує 8% російської нафти, Словаччина на 100% залежить від Росії.

"Для нас це дуже важливий момент. Ми не можемо так швидко адаптуватися до перероблення легшої нафти. Важка російська нафта переробляється в "Словнафті". Підготовка всієї заміни займе кілька років, тому я обов'язково наполягатиму на виключенні", — сказав Сулик.

Міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела підтвердив, що ця тема не була предметом переговорів у понеділок у Брюсселі та жодних винятків не обговорювалося.

"Чеська сторона виступає за позицію спільних дій всього Європейського союзу щодо угоди про ембарго, безпеку постачання, а також справедливого розподілу цього постачання", - сказав Сікела.

Єврокомісія завершить підготовку до чергового, вже шостого пакету санкцій ЄС проти Росії за війну в Україні не пізніше 3 травня. Посли країн-членів ЄС зустрінуться 4 травня у Брюсселі та оцінять новий пакет з погляду своїх національних інтересів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейська комісія може зробити виняток та звільнити Угорщину і Словаччину від ембарго на купівлю російської нафти.