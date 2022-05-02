Словакия потребует освобождения для себя от эмбарго на закупку российской нефти

Словакия будет настаивать на освобождении от эмбарго на закупки российской нефти, если она станет объектом новых санкций ЕС против России.

Об этом заявил министр экономики Словакии Рихард Сулик после министерской встречи ЕС в Брюсселе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

На Россию приходится 25% импорта нефти в ЕС, но эта доля сильно варьируется для разных стран. В то время как Бельгия, например, импортирует 8% российской нефти, Словакия на 100% зависит от России.

"Для нас это крайне важный момент. Мы не в состоянии так быстро адаптироваться к переработке более легкой нефти. Тяжелая российская нефть перерабатывается в "Словнафте". Подготовка всей замены займет несколько лет, поэтому я обязательно буду настаивать на исключении", — сказал Сулик.

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела также подтвердил, что эта тема не была предметом переговоров в понедельник в Брюсселе и никаких исключений не обсуждалось.

"Чешская сторона выступает за позицию совместных действий всего Европейского союза в отношении соглашения об эмбарго, безопасности поставок, а также справедливого распределения этих поставок", — сказал Сикела.

Еврокомиссия завершит подготовку к очередному, уже шестому пакету санкций ЕС против России за войну на Украине не позднее 3 мая. Послы стран-членов ЕС встретятся в среду 4 мая в Брюсселе и оценят новый пакет с точки зрения своих национальных интересов.