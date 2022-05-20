Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Єврокомісії наголосили, що вимога оплати за російський газ у рублях є обходом санкцій

П'ятниця, 20 травня 2022, 10:28

Віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс наголосив, що вимога Росії платити за газ у рублях є спробою РФ обходити санкції, і європейські компанії повинні платити за придбаний газ лише у євро.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарі естонському ERR.

Днями стало відомо, що італійський енергетичний гігант Eni SpA у погодженні з урядом відкриває рахунки у рублях та в євро в російському "Газпромбанку", щоб здійснювати оплату за поставлений газ.

"Це не нормально. Договори дуже чіткі, і там йдеться про євро і долари - не рублі. Цим трюком Путін намагається втримати на плаву свій центральний банк іноземною валютою, що не дозволено санкціями. Центральний банк знаходиться під санкціями, і компанії згідно з угодою мають платити виключно у євро. Це прописано в договорах, а Путін вимагає порушувати їх", - заявив Тіммерманс. 

Європейська комісія заявила у вівторок, що компанії не повинні виконувати вимоги Москви про відкриття банківського рахунку в рублях для оплати газу, навіть незважаючи на те, що блок продовжує уникати письмового оформлення цього обмеження.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Єврокомісія санкції

Статті

Питання на сотні мільярдів: як ЄС планує відновити та модернізувати Україну

ЄС окреслив рамки, яким чином планує організувати допомогу Україні та яких кроків від Києва він чекає у відповідь.
19 травня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Рятівники Путіна: що не так зі спробами Заходу "зберегти обличчя" агресора

Рятуючи обличчя Путіна, західні політики ризикують втратити власні. Телефонні дзвінки до Путіна перешкоджають і стратегічній меті – відновленню миру.
19 травня 2022 — Сергій Солодкий, Центр "Нова Європа"

Втеча бізнесу: як переконати українські компанії не переїжджати до ЄС

Країни ЄС вже пропонують українському бізнесу програми, щоб перевести до них своє виробництво. Що має робити Україна, щоб зберегти компанії?
19 травня 2022 — Олександр Бондаренко, "Бюро інвестиційних програм"