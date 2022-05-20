В Еврокомиссии подчеркнули, что требование оплаты за российский газ в рублях – это обход санкций

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс подчеркнул, что требование России платить за газ в рублях является попыткой РФ обходить санкции, и европейские компании должны платить за приобретенный газ исключительно в евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в эстонском комментарии ERR.

На днях стало известно, что итальянский энергетический гигант Eni SpA в согласовании с правительством открывает счета в рублях и евро в российском "Газпромбанке", чтобы производить оплату за поставленный газ.

"Это не нормально. Договоры очень четкие, и там речь идет о евро и долларах - не рублях. Этим трюком Путин пытается удержать на плаву свой центральный банк иностранной валютой, что не разрешено санкциями. Центральный банк находится под санкциями, и компании согласно договору должны платить исключительно в евро. Это прописано в договорах, а Путин требует нарушать их", - заявил Тиммерманс.

Европейская комиссия заявила во вторник, что компании не должны выполнять требования Москвы об открытии банковского счета в рублях для оплаты газа, даже несмотря на то, что блок продолжает избегать письменного оформления этого ограничения.