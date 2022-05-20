У Ризі кілька тисяч людей вимагають позбутися спадщини СРСР

У центрі Риги кілька тисяч людей 20 травня вийшли на вулиці для участі у ході "За звільнення від радянської спадщини".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Delfi.

Організатори припускають, що у ході можуть взяти участь близько 5000 осіб. В учасників заходу багато латвійських та кілька українських прапорів. Деякі несуть плакати з написами "Stop Rashism", "На латиській землі - правила латишів" тощо.

Організатори заходу наголошують, що акція - це "ініціатива латиського народу, яку не спонсорує жодна політична сила". Під час акції виступи політиків не заплановані.

20. maijā tūkstošiem cilvēku Rīgā dodas gājienā "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma", lai paustu atbalstu okupantu pieminekļa nojaukšanai. Gājiens sākās pulksten 18 Rīgā, Brīvības laukumā, bet pēc tam tas virzās pa Kaļķu ielu, Akmens tiltu un Uzvaras parku. Foto: TVNET pic.twitter.com/Qfsitz6tyA — TVNET ziņas (@TVNET_zinas) May 20, 2022

Рішення провести ходу "За звільнення від радянської спадщини" є фактично реакцією на події довкола радянського пам'ятника у парку Перемоги в Ризі. Однак вимоги організаторів ходи вже не обмежуються тільки знесенням пам'ятника, який захищають проросійськи налаштовані громадяни.

Вони наполягають, що подібні меморіальні споруди мають бути знесені по всій країні, а нелояльних громадян потрібно позбавляти громадянства, видворяти з країни та забороняти їм балотуватися на виборах.

Організатори ходи вже розпочали збір підписів за заборону обіймати посади в державних та муніципальних установах "прокремлівськи налаштованим людям".

Нагадаємо, 19 травня посла Латвії в Москві викликали в МЗС РФ та висловили йому протест і вручили ноту у зв'язку з рішенням Сейму Латвії, яке дало зелене світло знесенню пам'ятника воїнам радянської армії в Ризі.

Чинна латиська влада вважає, що цей пам’ятник прославляє радянську окупацію.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс відкинув вимогу Росії виплатити компенсацію за знесення цього пам'ятника.

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