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У Ризі кілька тисяч людей вимагають позбутися спадщини СРСР

фото, відео
П'ятниця, 20 травня 2022, 19:27

У центрі Риги кілька тисяч людей 20 травня вийшли на вулиці для участі у ході "За звільнення від радянської спадщини". 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Delfi.

Організатори припускають, що у ході можуть взяти участь близько 5000 осіб. В учасників заходу багато латвійських та кілька українських прапорів. Деякі несуть плакати з написами "Stop Rashism", "На латиській землі - правила латишів" тощо. 

Організатори заходу наголошують, що акція - це "ініціатива латиського народу, яку не спонсорує жодна політична сила". Під час акції виступи політиків не заплановані.

Рішення провести ходу "За звільнення від радянської спадщини" є фактично реакцією на події довкола радянського пам'ятника у парку Перемоги в Ризі. Однак вимоги організаторів ходи вже не обмежуються тільки знесенням пам'ятника, який захищають проросійськи налаштовані громадяни.

Вони наполягають, що подібні меморіальні споруди мають бути знесені по всій країні, а нелояльних громадян потрібно позбавляти громадянства, видворяти з країни та забороняти їм балотуватися на виборах.

Організатори ходи вже розпочали збір підписів за заборону обіймати посади в державних та муніципальних установах "прокремлівськи налаштованим людям".

Нагадаємо, 19 травня посла Латвії в Москві викликали в МЗС РФ та висловили йому протест і вручили ноту у зв'язку з рішенням Сейму Латвії, яке дало зелене світло знесенню пам'ятника воїнам радянської армії в Ризі.

Чинна латиська влада вважає, що цей пам’ятник прославляє радянську окупацію.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс відкинув вимогу Росії виплатити компенсацію за знесення цього пам'ятника.

Дивіться також відео на YouTube-каналі ЄП: Російська меншина погрожує протестами у Ризі. Наскільки це небезпечно?

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Латвія Росія

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