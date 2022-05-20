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В Риге несколько тысяч человек требуют избавиться от наследия СССР

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Пятница, 20 мая 2022, 19:27

В центре Риги несколько тысяч человек 20 мая вышли на улицы для участия в ходе "За освобождение от советского наследия".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Delfi.

Организаторы предполагают, что в шествии могут принять участие около 5000 человек. У участников мероприятия много латвийских и несколько украинских флагов. Некоторые несут плакаты с надписями "Stop Rashism", "На латышской земле - правила латышей".

Организаторы мероприятия подчеркивают, что акция – это "инициатива латышского народа, которую не спонсирует ни одна политическая сила". В ходе акции выступления политиков не запланированы.

Решение провести ход "За освобождение от советского наследия" является фактически реакцией на события вокруг советского памятника в парке Победы в Риге. Однако требования организаторов ходы уже не ограничиваются только сносом памятника, который защищают пророссийски настроенные граждане.

Они настаивают, что подобные мемориальные сооружения должны быть снесены по всей стране, а нелояльных граждан следует лишать гражданства, выдворять из страны и запрещать им баллотироваться на выборах.

Организаторы шествия уже приступили к сбору подписей за запрет занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях "прокремлевски настроенным людям".

Напомним, 19 мая посла Латвии в Москве вызвали в МИД РФ и выразили ему протест и вручили ноту в связи с решением Сейма Латвии, который дал зеленый свет сносу памятника воинам советской армии в Риге.

Действующие латышские власти считают, что этот памятник прославляет советскую оккупацию.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отверг требование России выплатить компенсацию за снос этого памятника.

Смотрите также видео на YouTube-канале ЕП: Российское меньшинство угрожает протестами в Риге. Насколько это опасно?

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Латвия Россия

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