В Риге несколько тысяч человек требуют избавиться от наследия СССР

В центре Риги несколько тысяч человек 20 мая вышли на улицы для участия в ходе "За освобождение от советского наследия".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Delfi.

Организаторы предполагают, что в шествии могут принять участие около 5000 человек. У участников мероприятия много латвийских и несколько украинских флагов. Некоторые несут плакаты с надписями "Stop Rashism", "На латышской земле - правила латышей".

Организаторы мероприятия подчеркивают, что акция – это "инициатива латышского народа, которую не спонсирует ни одна политическая сила". В ходе акции выступления политиков не запланированы.

20. maijā tūkstošiem cilvēku Rīgā dodas gājienā "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma", lai paustu atbalstu okupantu pieminekļa nojaukšanai. Gājiens sākās pulksten 18 Rīgā, Brīvības laukumā, bet pēc tam tas virzās pa Kaļķu ielu, Akmens tiltu un Uzvaras parku. Foto: TVNET pic.twitter.com/Qfsitz6tyA — TVNET ziņas (@TVNET_zinas) May 20, 2022

Решение провести ход "За освобождение от советского наследия" является фактически реакцией на события вокруг советского памятника в парке Победы в Риге. Однако требования организаторов ходы уже не ограничиваются только сносом памятника, который защищают пророссийски настроенные граждане.

Они настаивают, что подобные мемориальные сооружения должны быть снесены по всей стране, а нелояльных граждан следует лишать гражданства, выдворять из страны и запрещать им баллотироваться на выборах.

Организаторы шествия уже приступили к сбору подписей за запрет занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях "прокремлевски настроенным людям".

Напомним, 19 мая посла Латвии в Москве вызвали в МИД РФ и выразили ему протест и вручили ноту в связи с решением Сейма Латвии, который дал зеленый свет сносу памятника воинам советской армии в Риге.

Действующие латышские власти считают, что этот памятник прославляет советскую оккупацию.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отверг требование России выплатить компенсацию за снос этого памятника.

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