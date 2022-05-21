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Німеччина хоче прискорити визнання профкваліфікації українців

Субота, 21 травня 2022, 12:40

Міністр освіти Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінґер закликала федеральні землі швидко та без бюрократії визнавати професійні кваліфікації українців, аби прискорити їхню інтеграцію. 

Про це йдеться в публікації DW, пише "Європейська правда".

За її словами, держава має активно підтримувати бажання українських біженців працювати, а для визнання профкваліфікацій необхідна велика стандартизація та уніфікація у землях. 

Крім того, розглядається варіант отримання посткваліфікації вже після влаштування на роботу, сказала вона в інтерв'ю газеті німецькій газеті Augsburger Allgemeine.

Міністр зауважила, що для роботи важливі мовні навики. Влада Німеччини підтримує безкоштовні онлайн-курси в освітніх центрах для дорослих, наголосила вона.

Крім того, за її словами, Німеччина зміцнює співпрацю з міністерством освіти та науки України, щоби дати можливість українським дітям отримати атестат про закінчення школи, який визнається в Україні.

Станом на початок травня до німецьких шкіл зараховані понад 90 тисяч українських дітей.

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Німеччина міграційна криза

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