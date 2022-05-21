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Германия хочет ускорить признание профквалификации украинцев

Суббота, 21 мая 2022, 12:40

Министр образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер призвала федеральные земли быстро и без бюрократии признавать профессиональные квалификации украинцев, чтобы ускорить их интеграцию.

Об этом говорится в публикации DW, пишет "Европейская правда".

По ее словам, государство должно активно поддерживать желание украинских беженцев работать, а для признания профквалификаций необходима большая стандартизация и унификация в землях.

Кроме того, рассматривается вариант получения постквалификации уже после устройства на работу, сообщила она в интервью газете немецкой газете Augsburger Allgemeine.

Министр отметила, что для работы важные языковые навыки. Власти Германии поддерживают бесплатные онлайн-курсы в образовательных центрах для взрослых, подчеркнула она.

Кроме того, по ее словам, Германия укрепляет сотрудничество с министерством образования и науки Украины, чтобы дать возможность украинским детям получить аттестат об окончании школы, который признается в Украине.

По состоянию на начало мая в немецкие школы зачислены более 90 тысяч украинских детей.

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Германия миграционный кризис

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