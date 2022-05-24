В МЗС вважають відмовками аргументи Нідерландів проти надання Україні статусу кандидата в ЄС

В МЗС вважають несправедливим прив‘язувати надання Україні статусу кандидата в члени ЄС до прогресу в інтеграції Західних Балкан.

Про це в коментарі "Європейській правді" заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Ми повністю підтримуємо європейську інтеграцію країн Західних Балкан, але кожна країна заслуговує на індивідуальний підхід, заснований на її власних чеснотах. Надання статусу кандидата для України та країн Західних Балкан не суперечить одне одному. Навпаки, це має бути комплементарний процес", - сказав він.

В МЗС наголосили, що інтеграція України та Західних Балкан лише зробить ЄС сильнішим та більш процвітаючим.

"Україна захищає європейські цінності, мир та безпеку Європи ціною життів своїх громадян. Ми чуємо багато слів підтримки і захоплення мужністю українців, запевнення в приналежності до однієї європейської сім‘ї. Настав момент істини: ЄС має продемонструвати солідарність з Україною не тільки на словах, але й на ділі", - сказав Ніколенко.

"В інтересах Європи шукати рішення, а не відмовки", - додав він.

Нагадаємо, прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що імовірність того, що Україна найближчим часом стане кандидатом у члени Європейського Союзу, невелика.

Рютте заявив, що надто багатьом країнам ЄС ця ідея не подобається. За його словами, це також було б несправедливо стосовно країн Західних Балкан, які набагато довше чекали на статус кандидата.