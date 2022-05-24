В МИД считают отговорками аргументы Нидерландов против статуса кандидата в ЕС для Украины

В МИД считают несправедливым привязывать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС к прогрессу в интеграции Западных Балкан.

Об этом в комментарии "Европейской правде" заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Мы полностью поддерживаем европейскую интеграцию стран Западных Балкан, но каждая страна заслуживает индивидуального подхода, основанного на ее собственных добродетелях. Предоставление статуса кандидата для Украины и стран Западных Балкан не противоречит друг другу. Напротив, это должен быть комплементарный процесс", - сказал он.

В МИД подчеркнули, что интеграция Украины и Западных Балкан только сделает ЕС более сильным и процветающим.

"Украина защищает европейские ценности, мир и безопасность Европы ценой жизней своих граждан. Мы слышим много слов поддержки и восхищения мужеством украинцев, заверения в принадлежности к одной европейской семье. Настал момент истины: ЕС должен продемонстрировать солидарность с Украиной не только на словах, но и на деле", – сказал Николенко.

"В интересах Европы искать решения, а не отговорки", – добавил он.

Напомним, премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что вероятность того, что Украина в ближайшее время станет кандидатом в члены Европейского Союза, невелика.

Рютте заявил, что слишком многим странам ЕС эта идея не нравится. По его словам, это также было бы несправедливо по отношению к странам Западных Балкан, которые гораздо дольше ожидали статуса кандидата.