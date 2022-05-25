США стурбовані планами Туреччини щодо нового наступу вздовж кордону з Сирією

США у вівторок висловили стурбованість щодо планів президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана розпочати нові військові операції вздовж південного кордону країни, заявивши, що будь-який новий наступ на півночі Сирії підірве регіональну стабільність і поставить під загрозу американські війська.

Про це заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми глибоко стурбовані повідомленнями та обговореннями потенційного посилення військової активності на півночі Сирії та, зокрема, її впливом на тамтешнє цивільне населення", - заявив Прайс.

"Ми визнаємо законні побоювання Туреччини щодо безпеки на південному кордоні Туреччини, але будь-який новий наступ ще більше підірве регіональну стабільність і поставить під загрозу сили США та кампанію коаліції проти ІДІЛ", - сказав він.

Ердоган у понеділок заявив, що Анкара незабаром розпочне нові військові операції вздовж своїх південних кордонів, щоб створити безпечні зони вглиб на 30 км для боротьби з тим, що він охарактеризував як терористичні загрози з цих регіонів.

Операція, швидше за все, буде націлена на північ Сирії, де Туреччина з 2016 року провела кілька військових операцій проти Курдських народних загонів самооборони (YPG), збройного сирійського відгалуження Робітничої партії Курдистану.

Анкара провела три вторгнення до північної Сирії з 2016 року, захопивши сотні кілометрів землі і просунувшись приблизно на 30 км углиб країни, в ході операцій, націлених в основному на сирійські курдські загони YPG, яких підтримують США.

Заява Ердогана прозвучала на тлі заперечень Туреччини проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Аналітики кажуть, що його несподівана заява відобразила його впевненість у тому, що Захід не заперечуватиме проти таких операцій у той час, коли йому потрібна підтримка Анкари для заявки країн на вступ до НАТО.