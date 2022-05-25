США обеспокоены планами Турции по новому наступлению вдоль границы с Сирией

США во вторник выразили обеспокоенность по поводу планов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начать новые военные операции вдоль южной границы страны, заявив, что любое новое наступление на севере Сирии подорвет региональную стабильность и поставит под угрозу американские войска.

Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы глубоко озабочены сообщениями и обсуждениями потенциального усиления военной активности на севере Сирии и, в частности, ее влиянием на гражданское население", - заявил Прайс.

"Мы признаем законные опасения Турции по безопасности на южной границе Турции, но любое новое наступление еще больше подорвет региональную стабильность и поставит под угрозу силы США и кампанию коалиции против ИГИЛ", - сказал он.

Эрдоган в понедельник заявил, что Анкара в скором времени начнет новые военные операции вдоль своих южных границ, чтобы создать безопасные зоны вглубь на 30 км для борьбы с тем, что он охарактеризовал как террористические угрозы из этих регионов.

Операция, скорее всего, будет нацелена на север Сирии, где Турция с 2016 года провела несколько военных операций против Курдских народных отрядов самообороны (YPG), вооруженного сирийского ответвления Рабочей партии Курдистана.

Анкара провела три вторжения в северную Сирию с 2016 года, захватив сотни километров земли и продвинувшись примерно на 30 км вглубь страны, в ходе операций, нацеленных в основном на сирийские курдские отряды YPG, поддерживаемые США.

Заявление Эрдогана прозвучало на фоне возражений Турции против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Аналитики говорят, что его неожиданное заявление отразило его уверенность в том, что Запад не будет против таких операций в то время, когда ему нужна поддержка Анкары для заявки стран на вступление в НАТО.