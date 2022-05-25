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Німеччина домовилась про закупівлю скрапленого газу у США

Середа, 25 травня 2022, 17:50

Американська компанія Sempra Energy заявила в середу, що продаватиме близько 2,25 мільйона тонн скрапленого природного газу на рік (СПГ) найбільшому виробнику електроенергії Німеччини RWE AG, який намагається відмовитися від російського газу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в американській компанії.

"RWE Supply & Trading і Sempra Infrastructure підписали головну угоду про постачання скрапленого природного газу для портфеля європейського комунального підприємства RWE з проєкту СПГ Порт-Артур у Техасі, США. Умови передбачають переговори та завершення остаточного 15-річного контракту на поставку та закупівлю приблизно 2,25 млн тонн СПГ на рік" - повідомили в компанії.

Обсяги бути доставлені компанією RWE в будь-яку точку світу – як приклад на заплановані потужності для імпорту СПГ у Німеччині.

Андре Страке, генеральний директор RWE Supply & Trading сказав: "Як RWE, ми дуже раді об’єднати зусилля з Sempra Infrastructure, однією з провідних компаній у сфері інфраструктури СПГ у США. Це партнерство сприятиме диверсифікації портфелю поставок газу RWE та Німеччини і, таким чином, підвищить безпеку постачання в Європі на довгостроковій основі".

Нагадаємо, Німеччина та Катар у п’ятницю підписали угоду про поглиблення співпраці в галузі енергетики у той час, як Берлін прагне диверсифікувати свої поставки природного газу та відмовитися від використання російського газу.

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Німеччина США Енергетика

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