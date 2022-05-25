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Германия договорилась о закупке сжиженного газа у США

Среда, 25 мая 2022, 17:50

Американская компания Sempra Energy заявила в среду, что будет продавать около 2,25 миллионов тонн сжиженного природного газа в год (СПГ) крупнейшему производителю электроэнергии Германии RWE AG, пытающемуся отказаться от российского газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в американской компании.

"RWE Supply & Trading и Sempra Infrastructure подписали главное соглашение о поставках сжиженного природного газа для портфеля европейского коммунального предприятия RWE по проекту СПГ Порт-Артур в Техасе, США. Условия предусматривают переговоры и завершение окончательного 15-летнего контракта на поставку и закупку примерно 2,25 млн. тонн СПГ в год" - сообщили в компании.

Объемы доставлены компанией RWE в любую точку мира – как пример на запланированные мощности для импорта СПГ в Германию.

Андре Страке, генеральный директор RWE Supply & Trading сказал: "Как RWE мы очень рады объединить усилия с Sempra Infrastructure, одной из ведущих компаний в сфере инфраструктуры СПГ в США. Это партнерство будет способствовать диверсификации портфеля поставок газа RWE и Германии и, таким образом, повысит безопасность поставок в Европе на долгосрочной основе".

Напомним, Германия и Катар в пятницу подписали соглашение об углублении сотрудничества в области энергетики, в то время как Берлин стремится диверсифицировать свои поставки природного газа и отказаться от использования российского газа.

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Германия США Энергетика

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