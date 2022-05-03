Канцлер Германии признал, что не едет в Киев из-за Штайнмайера

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не хочет ехать в Киев, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Канцлер Олаф Шольц в течение недель критиковал за его действия во время войны в Украине. После недель колебания по поставкам тяжелого вооружения на прошлой неделе произошел разворот и было положительное решение по поставкам зенитных танков.

Существует также критика, что в отличие от многих других западных руководителей он еще не приехал в Киев, чтобы показать свою поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому. В программе ZDF "Что теперь, господин Шольц?" Шольц защищал свой курс.

На вопрос, когда он поедет в украинскую столицу, канцлер сказал, что все еще считает "достаточно беспрецедентным событием", что федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер "был исключен". "Это мешает делу" – сказал Шольц.

В середине апреля визит Штайнмайера сорвался, поскольку украинская сторона его не пригласила. Он хотел поехать в Киев с главами государств Польши, Латвии, Эстонии и Литвы, которые в конце концов уехали без него.

Посол Украины Андрей Мельник подверг резкой критике отказ Шольца ехать в Киев. "Играть в обиженную сосиску – звучит не очень по-государственно. Речь идет о жесточайшей войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад" - заявил он.

Шольц отметил, что нельзя сказать такой стране, как Германия, "оказывающая столько финансовой помощи, столько военной помощи, которая нужна, когда речь идет о гарантиях безопасности, которые важны для Украины в будущем", что "президент не может приехать".

Он не возразил, когда заместитель главного редактора ZDF Беттина Шаустен, бравшая у него интервью, заметила, что "первым в Киев должен поехать президент, а потом, пожалуй, и вы поедете".