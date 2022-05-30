Внаслідок пожежі в промисловій будівлі у Швейцарії постраждали сім людей

Велика пожежа сталася на складі з бітумом у промисловій зоні Шпрайтенбаха поблизу Цюриха в неділю вдень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Zuonline.

За словами речника поліції, перші повідомлення про пожежу надійшли о 16:30 і було чути вибухи. Речник поліції Адріан Бієрі заявив, що звук вибуху, ймовірно, був викликаний розбитим вікном. Немає жодних ознак зберігання небезпечних або вибухонебезпечних речовин у будівлі.

Семеро людей отримали ураження димом, чотирьох з них госпіталізували. На місці працює пожежна команда з великим контингентом.

У неділю ввечері пожежу було локалізовано, але роботи з гасіння тривали повним ходом. Діяли різні пожежні команди зі Шпрейтбаха та прилеглих громад, таких як Баден, Веттінген, Діетікон та Вюренлос.

За даними поліції кантону Ааргау, пожежа сталася в приміщенні сховища, в якому також зберігається бітум, через що дим був такий чорний. Язики полум'я сягали 30 метрів. Бітум необхідний для виробництва асфальту і може виділяти небезпечні пари з ПАУ (поліциклічні ароматичні вуглеводні) при нагріванні. За словами речника поліції Бієрі, вогонь швидко поширився на інші будівлі. Проте в безпосередній близькості немає жодної житлової забудови.

Задня частина складу обвалилася приблизно через дві години після початку пожежі. Інші приміщення вигоріли та обвалилися. Ще більше ускладнив гасіння пожежі вітер.

Разом із горілим бітумом та ізоляційними матеріалами з будівель вогонь спричинив густе задимлення та сильний наліт попелу. О 20:36, приблизно через чотири години після початку пожежі, жителям кантону Ааргау через AlertSwiss було наказано закрити вікна та двері та вимкнути системи вентиляції та кондиціонування.