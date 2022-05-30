В результате пожара в промышленном здании в Швейцарии пострадали семь человек

Большой пожар произошел на складе с битумом в промышленной зоне Шпрайтенбаха вблизи Цюриха в воскресенье днем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Zuonline.

По словам спикера полиции, первые сообщения о пожаре поступили в 16:30 и были слышны взрывы. Представитель полиции Адриан Биери заявил, что звук взрыва, вероятно, был вызван разбитым окном. Нет признаков хранения опасных или взрывоопасных веществ в здании.

Семь человек получили поражение дымом, четырех из них госпитализировали. На месте работает пожарная команда с большим контингентом.

В воскресенье вечером пожар был локализован, но работы по тушению продолжались полным ходом. Действовали различные пожарные команды из Шпрейтбаха и близлежащих общин, таких как Баден, Веттинген, Диетикон и Вюренлос.

По данным полиции кантона Ааргау, пожар произошел в помещении хранилища, в котором также хранится битум, из-за чего дым был так черен. Языки пламени достигали 30 метров. Битум необходим для производства асфальта и может выделять опасные пары из ПАУ (полициклические ароматические углеводороды) при нагревании. По словам спикера полиции Биери, огонь быстро распространился на другие здания. Однако в непосредственной близости нет жилищной застройки.

Задняя часть состава обрушилась примерно через два часа после начала пожара. Остальные помещения выгорели и обрушились. Еще больше усложнил тушение пожара ветер.

Вместе с горелым битумом и изоляционными материалами из зданий огонь вызвал густое задымление и сильный налет пепла. В 20:36 примерно через четыре часа после начала пожара жителям кантона Ааргау через AlertSwiss было приказано закрыть окна и двери и выключить системы вентиляции и кондиционирования.