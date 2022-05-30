Глава МЗС Франції прибула до Києва для зустрічі з Кулебою і Зеленським

Нова глава МЗС Франції Катрін Колонна у понеділок здійснює візит до Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Щойно прибула до України, щоб виявити підтримку Франції українському народові" - написала вона у Twitter.

Щойно прибула до України, щоб виявити підтримку Франції 🇫🇷 українському народові 🇺🇦. pic.twitter.com/5BFHYHDWmF — Catherine Colonna (@MinColonna) May 30, 2022

"Міністр європейських та закордонних справ Катрін Колонна сьогодні здійснює свою першу поїздку в Україну, до Києва. Цією поїздкою міністр хоче продемонструвати солідарність Франції з українським народом та її повну рішучість посилити підтримку України перед лицем російської агресії як у гуманітарному та фінансовому плані, так і в постачанні оборонного обладнання" - йдеться у повідомленні МЗС Франції.

Міністерка планує здійснити візит до Бучі, а також передасть українській владі обладнання цивільної безпеки (пожежні автомобілі та машини швидкої допомоги).

Крім того, Колонна зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, щоб обговорити підтримку України в усіх сферах і, зокрема, обговорити блокування експорту зернових та олійних культур. Французьку міністерку також прийме президент Володимир Зеленський.

Слід зазначити, що глава МЗС Франції стане французьким посадовцем найвищого рангу, який відвідав Україну з початку російського вторгнення. Президент Еммануель Макрон досі уникав візиту до Києва.

Нагадаємо, раніше у травні у Франції змінився уряд. Катрін Колонна, яка замінила на посаді Жана-Іва Ле Дріана, стала другою жінкою на чолі МЗС Франції. До цього призначення вона була послом Франції у Британії, а також працювала речницею покійного президента Жака Ширака.