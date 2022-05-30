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У Німеччині погодили деталі створення спецфонду для Бундесверу на 100 млрд євро

Понеділок, 30 травня 2022, 11:21

Правляча коаліція Німеччини домовилися з опозиційним консервативним блоком ХДС/ХСС про основні деталі створення спеціального фонду Бундесверу, що передбачає розширення фінансування німецької армії на 100 млрд євро.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації DW.

Затвердження спецфонду передбачає великомасштабне замовлення озброєнь.

"Ініціатива щодо прискорення закупівель буде висунута негайно і до літніх парламентських канікул", - зазначили представники уряду та опозиції у спільній заяві ввечері в неділю, 29 травня, після більш ніж тригодинних переговорів.

Для створення спецфонду необхідно вносити зміни до Конституції, оскільки для фонду залучатимуться кредити, а Основний закон Німеччини фактично забороняє здійснювати нові структурні запозичення.

Для внесення поправки до Основного закону потрібна більшість у дві третини голосів у Бундестазі та Бундесраті, яку правляча коаліція не могла отримати самотужки без участі опозиції.

Як повідомив міністр фінансів Крістіан Лінднер, у Конституції планується вказати про "особливий винятковий характер" цих витрат на потреби Бундесверу.

Канцлер Олаф Шольц оголосив про створення спеціального фонду Бундесверу на 100 млрд євро та дотримання так званої двовідсоткової мети НАТО, яка має бути досягнута в середньому за кілька років, 27 лютого – після того, як Росія вторглася в Україну. 

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