Шостий пакет санкцій ЄС затвердять у середу або четвер - Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що процес схвалення шостого санкційного пакета проти Росії завершиться в середу або четвер.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Юридичний текст було представлено, і процедура затвердження починається завтра. Текст буде розісланий завтра і затверджений завтра ввечері або післязавтра. Це питання годин", - сказав Мішель.

Лідери ЄС на саміті ухвалили політичне про запровадження нафтового ембарго проти Росії.

Шостий пакет санкцій включатиме заборону на імпорт нафти з РФ з тимчасовим винятком для трубопровідних постачань.

Навіть з цим винятком нафтове ембарго буде болючим для РФ, бо відразу зачепить 75% російського нафтового експорту в Європу та 90% - до кінця року.

Тим часом Росія почала самостійно обрізати постачання газу до ЄС: цього тижня, зокрема, "Газпром" заявив, що припиняє постачати газ Нідерландам.

Також відома ще одна країна ЄС, якій Росія може обрізати газ.

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