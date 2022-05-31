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Шестой пакет санкций ЕС утвердят в среду или четверг - Мишель

Вторник, 31 мая 2022, 18:06

Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что процесса одобрения шестого санкционного пакета против России завершится в среду или четверг.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, пишет "Европейская правда"

"Юридический текст был представлен, и процедура утверждения начинается завтра. Текст будет разослан завтра и утвержден завтра вечером или послезавтра. Это вопрос часов", - сказал Мишель.

Лидеры ЕС на саммите приняли политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России.

Шестой пакет санкций будет включать запрет на импорт нефти из РФ с временным исключением для трубопроводных поставок.

Даже с этим исключением нефтяное эмбарго будет болезненным для РФ, потому что сразу коснется 75% российского нефтяного экспорта в Европу и 90% - до конца года.

Об итогах саммита смотрите в новом видео "Европейской правды" - Эмбарго, деньги, Орбан, "патриарх" Кирилл: саммит ЕС, ставший победоносным для Украины

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