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У Бельгії варитимуть пиво "Чернігівське", всі кошти віддадуть на допомогу Україні

П'ятниця, 6 травня 2022, 23:03

У Бельгії почали варити популярне українське пиво "Чернігівське", виробництво якого в Україні наразі зупинено через війну.

Про це пише Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Компанія Anheuser-Busch InBev (AB InBev) призупинила виробництво чернігівського лагера та інших сортів пива на трьох своїх пивоварнях в Україні через вторгнення Росії.

Посол України в Бельгії Олег Шамшур під час відвідування заводу AB InBev у Левені у п'ятницю побачив, як з конвеєра зійшли перші банки з пивом "Чернігівське".

AB InBev заявила, що весь прибуток піде на гуманітарну допомогу Україні.

Шамшур сказав, що відновлення виробництва можна розглядати як "символічне", бо "люди, які п'ють "Чернігівське", думатимуть про Чернігів, місто, на яке напали росіяни і яке чинило опір російському вторгненню".

Раніше у березні бельгійський уряд схвалив придбання для України зброї (летальної та нелетальної, а також засобів захисту та нічного бачення) на суму 11 млн євро.

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Бельгія

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