В Бельгии будут варить пиво "Черниговское", все средства отдадут на помощь Украине

В Бельгии начали варить популярное украинское пиво "Черниговское", производство которого в Украине сейчас остановлено из-за войны.

Об этом пишет Sky News, сообщает "Европейская правда".

Компания Anheuser-Busch InBev (AB InBev) приостановила производство черниговского лагера и других сортов пива на трех своих пивоварнях в Украине из-за вторжения России.

Посол Украины в Бельгии Олег Шамшур во время посещения завода AB InBev в Левене в пятницу увидел, как с конвейера сошли первые банки с пивом "Черниговское".

AB InBev заявила, что вся прибыль пойдет на гуманитарную помощь Украине.

Шамшур сказал, что возобновление производства можно рассматривать как "символическое", потому что "люди, которые пьют "Черниговское", будут думать о Чернигове, городе, на который напали русские и который сопротивлялся российскому вторжению".