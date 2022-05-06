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В Бельгии будут варить пиво "Черниговское", все средства отдадут на помощь Украине

Пятница, 6 мая 2022, 23:03

В Бельгии начали варить популярное украинское пиво "Черниговское", производство которого в Украине сейчас остановлено из-за войны.

Об этом пишет Sky News, сообщает "Европейская правда".

Компания Anheuser-Busch InBev (AB InBev) приостановила производство черниговского лагера и других сортов пива на трех своих пивоварнях в Украине из-за вторжения России.

Посол Украины в Бельгии Олег Шамшур во время посещения завода AB InBev в Левене в пятницу увидел, как с конвейера сошли первые банки с пивом "Черниговское".

AB InBev заявила, что вся прибыль пойдет на гуманитарную помощь Украине.

Шамшур сказал, что возобновление производства можно рассматривать как "символическое", потому что "люди, которые пьют "Черниговское", будут думать о Чернигове, городе, на который напали русские и который сопротивлялся российскому вторжению".

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Бельгия

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