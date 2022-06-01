США планують продати Україні бойові безпілотники великого радіусу дії – Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена планує продати Україні чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle, які можуть бути озброєні ракетами Hellfire.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на інформацію трьох людей, знайомих із ситуацією.

Джерела повідомили, що продаж безпілотників компанії General Atomics все ще може бути заблокований Конгресом, додавши, що існує також ризик зміни політики в останню хвилину, що може зірвати план, який перебуває на розгляді Пентагону протягом декількох тижнів.

Україна використовує кілька типів безпілотних літальних апаратів меншого радіусу дії проти російських військ. До них входять AeroVironment RQ-20 Puma AE та турецький Bayraktar-TB2.

Але "Grey Eagle" є технологічним стрибком, тому що він може літати до 30 і більше годин в залежності від своєї місії і може збирати величезні обсяги даних для розвідувальних цілей. "Grey Eagle" - армійська версія більш широко відомого безпілотника Predator, також може нести до восьми потужних ракет Hellfire.

Продаж має велике значення, оскільки вперше виводить на поле бою проти Росії передову багаторазову американську систему, здатну завдавати численних ударів на великій відстані.

Адміністрація президента Джо Байдена має намір повідомити Конгрес про можливий продаж Україні найближчими днями, після чого очікується публічне оголошення, повідомив представник США.

"Загалом MQ-1C є набагато більшим дроном з максимальною злітною масою приблизно в три рази більшою за Bayraktar-TB2, з відповідними перевагами в вантажопідйомності, дальності та витривалості", - сказав експерт з безпілотників Ден Геттінгер.

MQ-1C також сумісний з більшою різноманітністю боєприпасів, ніж Bayraktar-TB2. Українські "Байрактар" оснащені ракетами турецького виробництва MAM-L вагою 22 кг, що приблизно вдвічі менше ваги Hellfire.

За словами Геттінгера, навчання на дронах "Grey Eagle" зазвичай займає місяці, але останніми тижнями був запропонований умовний план навчання досвідчених українських техніко-технічних працівників та операторів, повідомили джерела.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи (HIMARS).

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