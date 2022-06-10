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Німеччина оголосила пакет медичної підтримки України

П'ятниця, 10 червня 2022, 17:08

Німеччина надасть медичну підтримку Україні, допомагаючи з протезуванням, створенням травматологічних центрів та направить своїх лікарів.

Про це повідомило міністерство охорони здоров’я Німеччини, пише "Європейська правда".

У п’ятницю міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах прибув з візитом до Львова. Він заявив, що Україна потребує гуманітарної допомоги так само, як і військової підтримки.

У Львові міністр бере участь у донорській конференції щодо створення реабілітаційного центру для інвалідів війни та відвідує декілька госпіталів. 

Згідно з повідомленням, уряд Німеччини підтримає створення та експлуатацію контейнерних майстерень з виробництва протезів компанії Otto Bock. 

За посередництвом міністерства охорони здоров'я 200 хірургів та лікарів швидкої допомоги прибудуть в Україні через Німецьку медичну асоціацію, а лікарня у Берліні проведе навчання для українських лікарів з лікування  опіків. 

У співпраці з госпіталем Шаріте німецький Інститут Роберта Коха найближчими тижнями підключить кілька додаткових лікарень в Україні до телемедичних консультацій для лікування пацієнтів із тяжкими травмами.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляє, що з початку вторгнення Росії в Україну було зареєстровано близько 290 атак РФ на медичні установи.

Міністерство додало, що уряд Німеччини надав Україні медичну допомогу на суму близько 100 мільйонів євро, а галузь охорони здоров'я Німеччини пожертвувала понад 100 мільйонів євро.

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Німеччина Війна з РФ

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