Парламентські вибори у Франції: блок Макрона на долю відсотка випередив лівих у першому турі

У першому турі парламентських виборів у Франції блок Макрона "Разом" та об’єднання лівих партій набрали фактично однакову кількість голосів, але "Разом" все ж обійшов конкурентів на долю відсотка.

Як пише "Європейська правда", такі дані наводять французькі ЗМІ за результатами, оприлюдненими Міністерством внутрішніх справ.

Блок "Разом" спершу відставав від лівих, але врешті випередив їх із результатом 25,75%. Ліві отримали 25,66%. Різниця між їхніми результатами - близько 20 тисяч голосів виборців.

На третьому місці опинилося правопопулістське "Національне об’єднання" Марін Ле Пен з 18,68%.

Праві "Республіканці" зайняли четверту сходинку із 11,29%.

Партія полеміста Еріка Земмура, відомого різко правими та проросійськими поглядами, не подолала 5% бар’єр - результат політсили становить 4,24%.

Так звані "різні ліві" отримали 3,14%.

Перший тур пройшов з рекордно низькою явкою - не з’явилися голосувати 52,5% виборців.

Для деяких округів низька явка має наслідки навіть для явних переможців: щоб вважатися обраними вже за результатом першого туру, політсила має зібрати понад 50% голосів, але й також отримати кількість голосів виборців рівнозначну щонайменш 25% зареєстрованих в окрузі. Наприклад, Ле Пен у Па-Де-Кале подолала бар’єр у 50%, але оскільки відсутність виборців в окрузі досягла 57,4%, то цей результат відображає позицію лише 22,53% зареєстрованих виборців.

За оцінками, "Разом!" можуть отримати від 275 до 310 місць у Національній асамблеї, а блок лівих - від 180 до 210. Для абсолютної більшості потрібно 289 депутатів.

Другий тур виборів відбудеться 19 червня, і остаточні результати стануть відомими після цієї дати.