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Парламентские выборы во Франции: блок Макрона на долю процента опередил левых в первом туре

Понедельник, 13 июня 2022, 07:35

В первом туре парламентских выборов во Франции блок Макрона "Вместе" и объединение левых партий набрали фактически одинаковое количество голосов, но "Вместе" все же обошел конкурентов на долю процента.

Как пишет "Европейская правда", такие данные приводят французские СМИ по результатам, обнародованным Министерством внутренних дел.

Блок "Вместе" сначала отставал от левых, но в итоге опередил их с результатом 25,75%. Левые получили 25,66%. Разница между их результатами – около 20 тысяч голосов избирателей.

На третьем месте оказалось правопопулистское "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 18,68%.

Правые "Республиканцы" заняли четвертую позицию с 11,29%.

Партия полемиста Эрика Земмура, известного резко правыми и пророссийскими взглядами, не преодолела 5% барьер – результат политсилы составляет 4,24%.

Так называемые "разные левые" получили 3,14%.

Первый тур прошел с рекордно низкой явкой – не явились голосовать 52,5% избирателей.

Для некоторых округов низкая явка имеет последствия для успеха даже явных победителей: чтобы считаться избранными уже по результату первого тура, политсила должна собрать более 50% голосов, но также получить количество голосов избирателей равнозначно не менее 25% зарегистрированных в округе. Например, Ле Пен в Па-Де-Кале преодолела барьер в 50%, но поскольку отсутствие избирателей в округе достигло 57,4%, то этот результат отражает позицию только 22,53% зарегистрированных избирателей.

По оценкам, "Вместе!" могут получить от 275 до 310 мест в Национальной ассамблее, а блок левых – от 180 до 210. Для абсолютного большинства нужно 289 депутатов.

Второй тур выборов состоится 19 июня, окончательные результаты станут известны после этой даты.

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Франция

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