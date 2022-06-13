Британці, що працюють у структурах ЄС, судяться з Єврокомісією через дискримінацію

11 громадян Великої Британії подали до суду на Європейську комісію, заявивши, що відмова покривати їхні транспортні витрати є дискримінаційною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Єврокомісія не перший рік компенсує вартість переїзду для всіх працівників, що перебувають у Брюсселі. Водночас вона наголошує, що це правило поширюється тільки на представників держав-членів ЄС.

Відповідно, після виходу Великої Британії з ЄС британські працівники Єврокомісії позбулись можливості отримати компенсацію за подорожі додому.

У позові проти ЄК британці стверджують, що це незаконно, а зміна обставин (вихід Британії з ЄС) не був наслідком їхніх власних рішень. Рішення Єврокомісії вони називають дискримінаційним на основі національності й таким, якому бракує об’єктивного обґрунтування.

Представник Єврокомісії заявив, що не коментує поточні судові позови, але зазначив, що інституція "постійно використовувала якомога ширше тлумачення положення про персонал" відповідно до угоди про Brexit.

Як нагадує Politico, з-поміж 60 тисяч службовців ЄС близько тисячі є громадянами Британії. З них 538 працюють безпосередньо в Європейській комісії. Після Brexit частина британців, які працюють в інституціях ЄС, отримала паспорти інших держав-членів і змогла зберегти роботу.

Але ті британці, які не прийняли громадянства членів ЄС або не мали на це права, були понижені в статусі до службовців третіх країн.

Згідно з положенням про персонал, Європейська комісія може попросити про звільнення тих службовців, які втратили громадянство ЄС. Але після Brexit там вирішили зробити виняток і не застосовували цього правила щодо британців.