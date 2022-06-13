Британцы, работающие в структурах ЕС, судятся с Еврокомиссией из-за дискриминации

11 граждан Великобритании подали в суд на Европейскую комиссию, заявив, что отказ покрывать их транспортные расходы является дискриминационным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Еврокомиссия не первый год компенсирует стоимость переезда для всех находящихся в Брюсселе работников. В то же время, она отмечает, что это правило распространяется только на представителей государств-членов ЕС.

Соответственно, после ухода Великобритании из ЕС британские работники Еврокомиссии лишились возможности получить компенсацию за путешествия домой.

В иске против ЕК британцы утверждают, что это незаконно, а изменение обстоятельств (выход Британии из ЕС) не явилось следствием их собственных решений. Решения Еврокомиссии они называют дискриминационным на основе национальности и недостающим объективного обоснования.

Представитель Еврокомиссии заявил, что не комментирует текущие судебные тяжбы, но отметил, что институция "постоянно использовала как можно более широкое толкование положения о персонале" в соответствии с соглашением о Brexit.

Как напоминает Politico, из 60 тысяч служащих ЕС около тысячи являются гражданами Британии. Из них 538 работают напрямую в Европейской комиссии. После Brexit часть британцев, работающих в ЕС, получила паспорта других государств-членов и смогла сохранить работу.

Но те британцы, которые не приняли гражданство членов ЕС или не имели на это права, были понижены в статусе до служащих третьих стран.

Согласно положению о персонале, Европейская комиссия может попросить об увольнении служащих, лишившихся гражданства ЕС. Но после Brexit там решили сделать исключение и не применяли это правило в отношении британцев.