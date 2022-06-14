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Рішення щодо візиту Макрона до Києва не ухвалене - уряд Франції

Вівторок, 14 червня 2022, 15:08

Можливий візит президента Франції Еммануеля Макрона до Києва є одним із "кількох варіантів", які нині розглядаються, але рішення щодо нього ще не ухвалене.

Про це заявила речниця французького уряду Олівія Грегуар, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Рішення немає", - зазначила вона у зв'язку з повідомленнями, що Еммануель Макрон хоче поїхати до Києва в четвер разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Нагадаємо, італійська газета La Stampa раніше повідомила, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон здійснять візит до України 16 червня.

Видання відзначило, що лідери приїдуть разом, щоб засвідчити підтримку трьох найбільших європейських країн президенту України Володимиру Зеленському.

Водночас представник федерального уряду раніше вдень не підтвердив і не спростував повідомлення про те, що найближчими днями до Києва прибудуть глави трьох держав та урядів.

Сам Шольц відмовився коментувати повідомлення про його спільну поїздку до Києва з Макроном і Драгі найближчими днями.

Минулої п’ятниці Єлисейський палац повідомив, що президент Франції у вівторок буде з візитом у Румунії, а в середу вирушить до Молдови.

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